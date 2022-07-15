亞馬遜14日宣布，為期兩天的亞馬遜會員購物日Prime Day共賣出逾3億件商品，高於2021年的2.5億件，成為公司史上最大的Prime Day活動。Adobe估計，Prime Day美國銷售額年增8.5％，逼近120億美元。

今年的Prime Day在12與13日登場，亞馬遜並未公布銷售額，但表示銷售成長高於2021年。中小型賣家在活動期間的銷售成長率高於公司的零售業務。

根據Adobe估計，美國市場Prime Day銷售額達119億美元，較2021年的110億美元增加8.5％。折扣最多的產品包括玩具和電子產品。

亞馬遜表示，全球會員在這兩日平均每分鐘購買超過10萬件商品，熱賣商品包括蘋果智慧表Apple Watch、美妝產品、尿布和廚房用品。美國最熱銷的產品類別是消費電子、家居用品和亞馬遜品牌裝置。

亞馬遜透露，今年會員省下逾17億美元，高於2020年的14億美元。2021年亞馬遜並未透露確切金額，僅表示會員比往年節省更多。

會員專屬的Prime Day活動也吸引新用戶加入，亞馬遜表示，全球Prime Day共超過2億名。

研究機構Numerator指出，Prime Day的平均訂單金額為52.26美元，高於2021年的44.75美元。不過訂單金額增加是因為消費者購買更多商品，或是通膨推高價格，就不得而知了。

美國6月通膨率衝上9.1％，升抵40年高點。隨著消費者支出由商品移轉至服務，部分零售商調降商品售價，降低庫存壓力。儘管如此，服飾和家居用品價格仍高於2021年水準。

亞馬遜在2015年首度推出Prime Day活動，用意是提振淡季銷售，將會員購物日打造為夏季的黑色星期五。專家表示，在高通膨打擊消費者購買力之際，Prime Day可視為是衡量消費購物產業的晴雨表。