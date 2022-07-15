手術後究竟多久才能「重新開機」，是許多患者和另一半關切的問題，一名人妻因子宮頸癌前病變就醫，手術後不僅沒有遵循醫囑休養6至8周，還猴急地和老公開戰，術後2周後就又被送回急診，原來是因為2人用力過大，導致「腸子從下面掉出來」，讓醫師看了也相當傻眼。

婦產科醫師鄭丞傑近日在節目《醫師好辣》中，分享真實個案，一名30多歲的人妻，就醫後發現子宮頸有癌前病變，所幸手術切除後並無大礙，住院恢復狀況良好。然而，正當醫師巡房結束離開之際，人妻羞怯地叫住醫師，吞吞吐吐地說，「醫生，老公叫我替他問一個問題『什麼時候可以開機』？」鄭丞傑回答，出院後有照護說明書，上面寫明6至8周。

沒想到人妻1周後再度回診時，竟然又猴急地抓著醫師詢問「有沒有可能更早開機？」鄭丞傑回應，「當初跟你說子宮頸有癌前病變一併切掉後，就要稍微忍一下，用別的方法取代（性愛），請你再看一下術後出院說明書。」還以為能就此打發人妻，豈料1周後居然接到急診通知，患者傷口雖然沒有感染，但急診醫師診治時，驚見「掉一坨粉色的東西」，發現原來是腸子。

患者不聽醫師囑咐，執意要開機，最後弄巧成拙反倒要忍耐更久了。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

「我老公說要試試看…」人妻不好意思地向醫師說明來龍去脈，一旁的丈夫更是神情擔心地不停道歉。鄭丞傑說明，腸子脫出體外，當務之急就是要避免感染，由於陰道內的細菌多，又擔心肛門附近也會有細菌攪局，因此診斷必須要開腹將腸子歸位。夫妻倆聽完當場傻眼，一時克制不住慾火，這下必須忍耐更久，無奈笑說「真是欲速則不達」。

鄭丞傑也叮嚀，假設手術後保留子宮頸，僅切除子宮或肌瘤、卵巢瘤，皆不會影響重新開機的時間，只要傷口不痛就沒有太大問題，而若是腹腔鏡手術大約1至2周即可恢復性生活，開腹手術的話則需要約1個月左右的靜養，而若是切除子宮頸，因為需要縫合，至少得休養6至8周。