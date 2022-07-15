ㄚ頭（詹子晴）（右）和森田今開記者會嚴厲撻伐不肖業者。（快電商提供）

丫頭（詹子晴）與森田聯手創立的快電商，去年10月至今營業額破5億，數字驚人。不過，近日合作藝人王思佳、許維恩遭同業平台冒用名義作為招商，造成快電商的名譽毀損、藝人權益受損，針對此事件，2人今（15日）在律師范植誠、唐鈺珊陪同舉辦快電商聲明記者會，表示將正式提出告訴，丫頭說：「我們要遏止這樣不法行為，保護我們快電商的每一個合作藝人與夥伴。」

丫頭表示這是首度抓到現行犯，有給對方道歉的機會，因為有很多受害者，所以才要出來保護藝人權益。森田也說很多粉絲被騙，現在很多業者很恐怖，藉這些手法來讓消費者權益受損，害怕會有更多消費者上當，才決定開記者會澄清。

王思佳透過連線方式表示跟茉本沒有合作關係，對方在招商影片當中提到她的名字， 已造成困擾，「收到很多訊息說，看到影片以為跟我有合作關係，針對這部分，嚴重危害我的名譽，我不希望粉絲受騙，所以透過電話澄清，呼籲大家不要隨意加入。」

此外，ㄚ頭2020年與老公王惟立結婚，她日前因畸胎瘤、水瘤導致右腿、右下腹腫脹、疼痛，並透過影片分享悄悄開完刀的歷程，她今也表示現在身體好多了，目前還沒做人計畫，「因為我實在是太喜歡工作了。」

對於老公會不會抱怨她工作太忙，ㄚ頭說老公偶爾覺得她跟森田用電話談公事時，都會視而不見他，「不過，他（指老公）是開心的，有這麼能幹的老婆，又很會賺錢。」並稱這次事件，老公這2天有安撫她要冷靜，也支持她捍衛藝人權益。