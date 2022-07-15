美國總統拜登於沙烏地阿拉伯時間15日晚，抵達沙國第二大城吉達。而在拜登訪沙前，以色列傳出「不反對」將紅海兩個戰略小島移交給沙烏地，沙烏地也釋出善意，宣布向以色列航班開放領空，為以沙兩國關係正常化跨出重要一步。

以色列匿名高層官員14日表示，以國「不反對」將紅海的蒂朗（Tiran）和塞納菲爾（Sanafir）等兩島移交給沙烏地。這兩座島目前歸埃及所有，而開羅於2016年就同意將兩島交給利雅德，以換取財政支援。不過，根據1979年《以色列-埃及和平條約》的條款，須經以色列簽署後才能移交島嶼主權。

沙烏地14日晚上則宣布，將向「所有」符合飛越沙國領空條件的航空器開放領空。而以色列代總理拉皮德15日證實，沙烏地已宣布向以國航班開放領空。拉皮德在聲明中說：「沙烏地民航總局已宣布，將向以色列的航空公司開放沙烏地領空。」聲明表示，沙烏地向以色列航班開放領空經歷了以與沙烏地和美國之間「漫長而秘密的外交」。

以色列交通部長梅拉夫．米夏埃利15日發布聲明說，沙烏地宣布向以色列航班開放領空是沙烏地「邁出的重要一步」，將顯著縮短以色列航班時間並降低航班價格。

據以色列《耶路撒冷郵報》15日報導，沙烏地民航總局當天宣布，其已決定允許「所有符合當局要求的航空公司」航班在沙烏地領空飛行。報導說，該決定未點名以色列，但使得以色列的航空公司航班飛越該國領空成為可能。

另據沙烏地媒體報導，沙烏地民航總局15日在其推特官方賬號上表示，該國領空向所有航空公司開放，同時這些航空公司要符合沙烏地民航總局關於穿越沙烏地領空的要求。沙烏地民航總

局表示，此舉是為了履行沙烏地對《國際民用航空公約》（即《芝加哥公約》）所做的承諾，並加強沙烏地作為連接三大洲的交通樞紐地位。

在此之前，以色列航空公司航班只被允許通過沙烏地領土上一條特殊空中走廊，飛往阿拉伯聯合大公國和巴林。

長期以來，沙烏地阿拉伯禁止向以色列的航空公司航班開放領空。儘管以沙兩國未實現關係正常化，但近年來兩國秘密交往不斷，關係走暖。據以色列媒體報導，兩國多年來一直在「閉門討論外交和安全議題」。