《復讐的未亡人》首集就有超級重鹹場面。（KKTV提供）

日劇《復讐的未亡人》找來《麻煩一族》最狂大嫂松本若菜首度獨挑大梁主演，首集就有超級重鹹場面，她也向觀眾賣關子，貼心提醒大家「音量關小、最好一個人看唷」。

松本若菜在《麻煩一族》飾演「大嫂」深山美保子，她原本已為會被觀眾們討厭的覺悟，所幸播出後觀眾們大多稱讚有趣，她笑說到現在都有點無法脫離角色，不知不覺間還會翹起小指頭。在這個值得紀念的出道15週年，松本若菜終於有了首部主演連續劇，回想15年前與佐藤健合作《假面騎士電王》，她表示當時真的學到很多，如果沒有那一年的磨練，就不會有現在的自己；在還未走紅前，她長時間邊打工邊在演藝圈找尋機會，當時工作的店還曾問「如果不演戲的話，要不要來我們這邊上班」。

首集就有「重鹹」場面，且本劇出現的各種復仇「力道」都相當重，松本若菜在社群網站宣傳戲的同時也不忘提醒大家，「我想說的是剛開始一定要把音量調小，且最好是一個人看喔，至於為什麼呢...嘿嘿嘿」，至於完成第一個目標最後脫口而出的「復仇真是大快人心」究竟為何，她也要大家拭目以待。第一次獨挑大梁主演連續劇，松本若菜坦承確實很有壓力，謙虛表示因為有同戲演員的鼓勵與力挺才能拍出好的作品呈現給觀眾。

《復讐的未亡人》每週五在KKTV與日本同步跟播。