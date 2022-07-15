Google發表《2022台灣智慧消費關鍵報告》，報告中指出雖然通膨嚴重，台灣民眾消費力仍在，但是超過一半消費者透過網路與實體通路「貨比三家」的同時，也重視起品牌形象、環保、永續等感性因素，Google建議台灣廠商從商品為中心、轉換成以人為中心的思維，真實地與買方交手。

Google表示，今年以來內外經濟局勢震盪，過去一季台灣查詢「通膨」關鍵字的熱度，甚至超越俄烏戰爭、年輕族群偶像，Google調查1,730名18至69歲的台灣消費者、3,400條消費歷程，並執行多項研究和訪談後，推出《2022台灣智慧消費關鍵報告》。

報告中指出，根據行政院主計總處的數據，台灣消費者物價總指數年增率創下近10年新高，但是，國際貨幣基金組織也預估，台灣未來通膨仍然比其他成熟的經濟體穩定，加上獨居人口、頂客族增加，排除通膨影響後，2020年台灣每人可支配所得平均數比2011年增加33％，顯見台灣仍蘊藏待開發的消費潛力。

不過報告也表示，台灣人消費與以往發展不同，趨向個人化、精細化，99％上網民眾會使用手機上網、46.9％上網民眾沒有固定上網時段，顯示台灣上網全齡全時普及，而貨比三家的戰線也延長，高達56％消費者在購物前會交互使用網路和實體管道收集資訊。

報告指出，台灣人消費時除了理性比較規格、功能、價格，感性因素也悄悄增加，比重已經接近一比一，意即不只性價比要好，也同樣重視感性層面如是否支持環保／永續理念、品牌形象等，企業要能趕上、回應大眾對高質感、個人化、便利性的需求。

Google在報告中表示，台灣民眾消費前多方比對，大幅減少買賣雙方間的資訊不對等，同時也拉高了消費者對品牌的高期待，Google建議企業應該貼心、真實的與買方交往，從商品為中心轉換成以人為中心的思維，展開亦商亦友的新消費關係。