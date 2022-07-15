大陸銀保監會15日發文，加強商業銀行互聯網貸款業務監管，要求商業銀行提高互聯網貸款風險管控能力，防範貸款管理「空心化」；商業銀行應將消費者權益保護嵌入到業務全流程，向借款人如實充分披露貸款主體、實際年利率等。
通知並要求，互聯網貸款涉及與合作機構開展營銷獲客、支付結算、訊息科技等合作的，商業銀行不得因業務合作降低風險管控標準；商業銀行應規範與第三方機構互聯網貸款合作業務，對共同出資、訊息科技合作等業務分類別簽訂合作協議並明確各方權責。
商業銀行應獨立有效開展身份驗證、授信審批和合約簽訂，嚴格履行貸款調查、風險評估、授信管理、貸款資金監測等主體責任，嚴格落實金融管理部門對徵信、支付和反洗錢等方面的要求。
此外，嚴禁強制捆綁銷售、不當催收、濫用個人訊息等行為。應當加強對合作機構營銷宣傳行為的合規管理，並在合作協議中明確約定相關禁止性行為。
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