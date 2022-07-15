近期大陸房產項目停工引來「停貸斷供」的風暴，在風暴中的中國恒大旗下恒大珠三角公司於官方微信指，目前59個在建建案已全面復工復產，施工總人數超12,000人。

據恒大珠三角公司官方微信，目前旗下的廣州、佛山、惠州、茂名、湛江、汕頭、肇慶、揭陽、清遠、陽江、韶關、梅州、潮州、河源、雲浮地區59個在建建案已全面復工復產，施工總人數超12,000人。

恒大珠三角公司正與各項目參建單位積極恢復生產秩序，現場施工正平穩、安全、有序地展開。在政府及社會各界的幫助下，珠三角公司會竭盡全力保障廣大業主利益，實現交樓承諾。

該公司強調，作為集團「保交樓」工作的主力軍，始終堅持全力以赴做好各項保障措施，全力全速推動復工復產工作。

在上周，恒大珠三角公司曾表示，在省政府的大力支持下，全力以赴加速復工復產，目前恒大珠三角59個在建項目已全面復工復產，2022年1至6月累計交樓項目共28個，交樓戶數超12,000戶。未來公司將繼續在恒大集團「保民生、保交樓、保穩定」的精神指導下，攜手各項目施工單位，實現向業主保質保量交樓的目標。