去年經歷過驚人洪災的鄭州，鄭州市氣象台15日上午10時15分發佈暴雨黃色預警信號，示警防範短時強降雨引發的城市內澇等次生災害。隨後11時鄭州市防汛抗旱指揮部決定於啟動全市防汛黃色預警回應，再2個小時後，鄭州市防指進一步決定啟動防汛Ⅲ級應急回應。

而鄭州市15日也召開電視電話會議，河南省委常委、鄭州市委書記安偉出席會議並講話，強調要高度重視新一輪強降雨過程，堅決克服麻痹思想、僥倖心理，全面進入應急備戰狀態，全力以赴、全面準備、全身應戰。

根據《北京青年報》報導，安偉提到，要深刻認識去年「7·20」問題整改的重大意義，並加快未完工的防洪排澇工程施工進度，確保工程儘早發揮應有功能。

回顧去年河南省從7月17日至23日，遭遇歷史罕見特大暴雨，發生嚴重洪澇災害，特別是7月20日鄭州市遭受重大人員傷亡和財產損失。總計造成河南省150個縣（市、區）1478.6萬人受災，因災死亡失蹤398人，其中鄭州市就占380人95.5％；全省直接經濟損失1200.6億元（人民幣，下同），其中鄭州市409億元、占比34.1％。