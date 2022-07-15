民進黨徵召陳時中參選台北市長，陳時中今（15）日也宣布競選團隊，包括立委高嘉瑜擔任競選總部副主任委員兼分區總督導。高嘉瑜也在陳時中臉書留言，「期待跟阿中部長一搭一唱、在北市巡迴演唱，用歌聲征服選民，贏得選戰！」不過綠營的支持者卻也留言，「很難判斷你這是在幫他還是害他！」「妳閉嘴好嗎？唱歌難聽死了！」陳時中對此也回應了！

陳時中今日宣布競選團隊，包括吳思瑤擔任競選總部副主任委員及競選總幹事， 林昶佐、何志偉 及 高嘉瑜三位立法委員，擔任競選總部副主任委員兼分區總督導，高嘉瑜負責統籌內湖、南港、松山、信義各區的競選事務。

高嘉瑜也在陳時中臉書留言，「期待跟阿中部長一搭一唱、在北市巡迴演唱，用歌聲征服選民，贏得選戰！」

不過，此留言卻引來陳時中支持者質疑，「我很難判斷你這是在幫他還是害他」、「就怕她無大腦扯後腿，真不放心她」、「妳閉嘴好嗎？唱歌難聽死了！」「一直很欣賞妳，現在實在是失望」、「 得了吧~技安的歌聲」、「 妳果然是臥底」、「妳沒救了」、「次請妳好好輔選，不要再犯2018背刺姚文智的錯誤，不然妳就給我試試看」！

陳時中也回應，「我是有在小巨蛋登場唱過，但委員你有獨特的唱法，讓我們一起在台北巡迴開講請託。」