王志郁昨受邀為樂天桃猿賽前開球。（三立提供）

三立iNews財經主播王志郁，昨（14日）受邀為樂天桃猿賽前開球，從小熱愛看棒球的王志郁一聽到這個消息欣喜若狂：「我在場邊看球20年，終於等到可以開球的一天了。」樂天桃猿安排了王志郁最愛也是該球隊最受歡迎的的「姊姊」王溢正當捕手，而王正溢他昨天沒有出賽，是專程安排出來接球而至現場，而王志郁開球投了個挖地瓜，王溢正笑説謝謝主播送他特別的伴手禮，兩位「王姊姊」首度合體「笑」果十足。

身為超級職棒迷，王志郁自曝國中糗事，因為晚自習一邊偷聽廣播職棒比賽，老師把媽媽請到學校溝通，王志郁說因為愛棒球立志當體育記者，所以念了新聞系，為了到球場訪問最愛的投手黃平洋，「入行後球場一次都沒來過，雖然我的主播人生還沒訪問過投手，但感謝樂天桃猿讓我第一次到球場就直接走上投手丘。」

王志郁目前專任財經主播，剛接手三立新聞iNEWS的《錢進新世界》主持棒，「我們兩小時財經節目，無論國內或國際議題，都有滿滿的含金量，希望給上班族和小資族提供理財方向。」王志郁說，全球面臨通膨危機的此刻，希望和大家一起掌握財經局勢變化，人人都能小錢變大錢。