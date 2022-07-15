全聯去年10月宣布併購大潤發，歷經8個月的審核時間，公平會今（15日）決議有條件通過這樁併購案。此事在PTT掀起廣泛討論，隨著全聯事業版圖擴張，獲利能力穩定，不少網友敲碗上市櫃，保證一定「買爆」。

公平會今日通過全聯擬取得大潤發公司95.97％股份之結合案，但附加負擔，以確保結合後「整體經濟利益」大於「限制競爭之不利益」。

公平會說明，雖未禁止其結合，附加7大負擔，包含不得任意調漲價格、3年內不得對供應商收取上架費等，以確保整體經濟利益大於限制競爭之不利益。

全聯指出，將建立跨部門溝通平台，整併超市與量販各自專長，以雙品牌並進，期望各自團隊持續發揮對消費市場的實戰經驗與互補性，共同攜手展開台灣零售業新篇章。

全聯併購大潤發獲准消息曝光後，PTT網友一番熱議，不少網友驚呼，「好猛喔」、「全聯感覺賺爛了」、「全聯猛」、「超賺錢的全聯，超強」；此外，也因其獲利能力穩定，許多網友表示如果全聯上市櫃一定買股票，「全聯上市我一定買他家股票」、「全聯快上市吧」、「全聯如果上市還不買爆」。

理財達人阿格力表示，上市櫃雖能加大市場，但股權必須分出去，除非評估在犧牲股權後，能夠增加一定的市場在一來一往之間，股權雖然減少，但股權價值就高了；而第二種原因則是股票換鈔票，部分的老闆會在上市後，持續觀察業績再考慮是否買進。因此他說，「全聯不上市櫃的原因，是它根本不缺錢」。