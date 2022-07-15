《七人樂隊》中由香港電影新浪領軍人物譚家明執導80年代的故事〈別夜〉。（華映提供）

由香港七大導演聯手合作執導的《七人樂隊》集合洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克，七個不同風格的導演，合奏出一個情懷滿溢的香港故事。其中由香港電影新浪領軍人物譚家明執導80年代的故事〈別夜〉，他特別找回當年《父子》合作的小童星吳景滔與新生代女星余香凝演出一段因移民而不得不分別的小情侶愛情故事，余香凝硬是要獻出自己的第一次給男友，2人大膽上演半裸床戲。

片中80年代由譚家明執導，他是香港當年少數以文藝風格類見長的導演，電影以風格前衛，影像凌厲見稱，更有美術、剪接等長材，曾為王家衛剪接《阿飛正傳》和《東邪西毒》兩大作品，獲得奪香港電影金像獎「最佳剪接」肯定。2006年，他執導的電影《父子》獲得金馬獎最佳影片，郭富城在金馬稱帝，童星吳景滔9歲便獲得金馬最佳男配角肯定，獲封天才童星，但之後他以學業為重，淡出影壇。時隔16年，譚家明執導短片〈別夜〉便再度邀請吳景滔演出，這回則是演出高中學生，而香港新生代演技出色的女星余香凝則是扮演吳景滔的女友。

80年代正是香港的移民潮正盛，〈別夜〉中的一對高中小情侶便因移民而不得不面對分手的傷心結局，譚導演表示故事是關於去與留的問題，而以移民潮作為故事背景，是因為這是最能代表80年代香港的主題。此短片由曾和譚家明合作《父子》的邱瓈寬監製，她透露導演對一切都高規格要求，雖然場景多半在1間小小的房間內拍攝，但美術道具也是都完整設計，就連背景音樂也是用當時最流行的日本巨星山口百惠的歌曲，一切細節要求完美。

吳景滔與余香凝一見面便要詮飾熱戀中卻不得不分離的情侶，要有青少年談戀愛的青澀感，還要流露即將面對離別卻難分難捨的依戀感，譚家明安排兩人上演許多親密鏡頭，除了吻戲連連外，更有露骨的激情戲。因小倆口面對分離的態度大不同，一直爭執，但余香凝對初戀感情執著又直接，決定在分手前把自己所有第一次都要送給男友，想要留下永難忘懷的回憶，反而是男方對此猶豫不決，一再推拖，余香凝更是大膽脫到只剩內衣，表現主動，而小倆口吵吵鬧鬧後，最後抵不住相互的愛戀，在分開前一夜嚐了禁果。

余香凝和吳景滔都專業配合拍攝，大方裸露上半身演出這場親密的床戲，余香凝大秀美背，她透露並不覺得尷尬，只專心想著要把這個高中女生的情感表達出來。〈別夜〉在多年前拍攝，余香凝現在已經結婚，還生了個可愛女兒，人生發生很多變化，面對這部作品，她大方笑說：「這個尺度是我性感的底線了，希望觀眾能看到導演想說的故事，把重點放在整體電影上，我會帶我老公一起去看的。」她表示圈外人老公能體諒她的工作，她也想等女兒再大一點，一起看她演出的作品。

〈別夜〉故事描述80年代，知名女校高中生葉嘉林（余香凝 飾）與男友余雁飛（吳景滔 飾）因女方全家移民，即將到來的離別傷心情緒，讓他們爭執不斷，而今夜是他們的最後一晚…。兩個少年人在深宵小房間中，在溫柔夜色裡，彼此用盡語言去傷害著對方，但其實是心底正恐懼著未知的未來。她要獻給他初夜，他向她讀葉慈的詩，口齒的惡箭，不過是戀人的絮語。他是她的第一次，亦是她唯一的夢。

《七人樂隊》預計7月22日在台上映。