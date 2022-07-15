有著35E上圍和沙漏型曲線的白雲，擁有「香港波神」的封號，加上個性親民大方，受到不少粉絲喜愛，2016年嫁給曾參選香港先生的江俊霖，持續高調曬出火辣身材，數月前傳出正是因此種下離婚的後果，不過白雲本人始終未有回應過傳言。近日，已出道10年的她出版首部寫真集，才終於正面做出回應。

先前，曾有消息傳出白雲之所以和江俊霖離婚，是由於婆家不滿她穿著性感，還經常在IG和一群人分享，根據港媒《香港01》報導，白雲睽違3個月才正面回應婚姻觸礁原因，坦言江俊霖家人對她很好，「沒覺得性感不好，之前我喜歡潛水，他們還叫我去考張潛水教練證」，藉著受訪機會強調婆家並未不滿。

白雲經常在IG高調曬身材。(圖/白雲 IG)

白雲IG常和粉絲分享比基尼照。(圖/白雲 IG)

事實上，早在2020年白雲的婚姻出現裂痕，據傳雙方性格不合處不來，加上白雲喜歡大尺度打扮，頻頻被婆家嫌棄，最終令她做出離婚決定，而儘管兩人低調處理離婚事宜，但雙方朋友皆知曉此事，今年4月爆出結束6年婚姻，卻不對外做出任何正面回應，不過她的IG照依然常更新，看似心情未受到影響。

另一方面，白雲曾選在情人節時，在IG寫下：「愛情是最美好的，愛情沒有做錯什麼，不要因為遇到錯的人，就不再相信愛情」看似灌滿雞湯的文字暗藏玄機，而她也曾對大S和具俊曄結婚發表評論，其中有一句是「錯過了想放下，卻偶爾在深夜思念氾濫，潰不成軍」，不過在受訪時卻始終拒絕回應感情提問。