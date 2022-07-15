歐洲汽車製造商協會（ACEA）15日公布包括歐盟、英國和歐洲自貿協會（EFTA）的歐洲6月新車註冊較去年同期大跌17％至約106萬輛，創1996年來新低，連續十二個月呈年跌。部份車商銷售量甚至年跌逾50％，顯示汽車業繼續受通膨、供應和疫情等問題影響。

只計算歐盟的6月新車註冊年跌15.4％至約88.6萬輛，為1996年6月來新低。新車註冊反映銷售狀況。1月到6月間新車銷售較去年同期下跌14％至約460萬輛。

歐盟內四大重要車市的6月新車銷售均出現萎縮。德國、義大利、法國和西班牙等各自年跌18.1％、15％、14.2％和7.8％。以1月到6月間合計，這四國銷售分別年跌11％、22.7％、16.3％和10.7％。

各汽車集團在歐盟的6月銷售，除了賓士集團和日產各自年增4.2％和2.1％外，其餘全部下跌。

歐洲汽車集團裡，福斯、Stellantis、BMW和富豪各年跌22.3％、17％、13.8％和45.7％。雷諾僅年跌0.04％表現相對強勁。美國福特年跌16.6％。

日系車商裡，豐田、本田、馬自達和三菱各年跌10.8％、5.9％、42.7％和27.8％。韓國現代汽車年跌4.8％。

就各汽車品牌來看，6月銷售也是幾乎全下跌。其中年跌幅度超過50％，分別為雷諾旗下Lada的74％和豐田旗下Lexus的52.3％。

但仍有少數品牌6月銷售逆勢成長。像愛快羅密歐、賓士、保時捷、Land Rover和起亞各年增23.5％、7.5％、6.8％、5.7％和2.2％。雷諾旗下Dacia和Alpine甚至各年增29.3％和31.7％。

儘管如此，歐洲6月乃至上半年的整體車市表現疲弱。主要是通膨壓力高漲、供應鏈瓶頸、部份國家新冠疫情變嚴重、和車用晶片持續短缺等問題，繼續打擊各大車商的生產和歐洲汽車需求。