康建生技14日發生4死命案，兇嫌李鴻淵犯案動機引發揣測，法醫高大成推斷也許與康建的研究有關。康建生技長年對牛樟芝的研究有成，創辦人賴敏男將牛樟芝栽育期大為縮短，成本價降至原本的2成5左右，約是每公斤4萬，今年5月康建也發表「皿式培養」牛樟芝菌株專利技術，而這些研究成果，是否就如高大成推測的、已影響到某些人的利益，甚至擋人財路，才讓幕後主使者透過李鴻淵之手犯案，令人好奇。

賴敏男是台大農業化學博士，是國內知名菇蕈類專家，從食用菌菇一路研發至藥用菌菇，曾說過「吃牛樟芝就不怕，不用打疫苗」等語，1991年創立康建生技，在生技產業界占有一席之地，被稱作「牛樟芝之父」，不僅為樟芝抗癌研究領域的權威，還擁有菇類固態培養基接種瓶及其接種方法等4項專利。

康健用固態栽培技術，歷時六個月產出高品質牛樟芝，含有優值三萜類化合物及多醣體，經藥理活性測試，顯示其牛樟芝生化代謝途徑與野生牛樟芝相似。（翻攝自康健科技官網）

2個月前，康建生技才在台中舉行「康建皿培牛樟芝子實體暨相關產品發表記者會」公開宣傳新專利，賴敏男利用皿式培養成功培育出牛樟芝子實體，結合牛樟芝菌株，培育出富含活性三萜類的牛樟芝，且原本牛樟芝需由椴木栽育期，耗時2、3年，改良後用器皿能縮短成4個月，賴敏男當時接受媒體訪問時強調，皿式培養能讓成本價降到每公斤大概4萬元，是原本價格的2成5左右，對產業界有極大助益。會」。

根據康健科技的官網資訊，康健運用固態栽培技術，歷時六個月產出高品質牛樟芝，含有優值三萜類化合物及多醣體，經藥理活性測試，顯示康建固態栽培牛樟芝其生化代謝途徑與野生牛樟芝相似，三萜類含量豐富，味道極苦，功效可和野生牛樟芝媲美。

如今康建生技發生4死血案，賴敏男受重傷仍未脫離險境，由於賴敏男的研究讓牛樟芝成本價大降，勢必引發市場價大幅下跌，法醫高大成推斷，賴敏男可能因此「擋人財路」遭報復，李鴻淵疑似是遭幕後指使者「買凶殺人」，其背後疑似牽扯龐大既得利益。四死槍擊案實情是否真如同推測，影響到某些人的利益，而惹來殺身之禍，引人好奇。