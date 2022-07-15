新聞網站「The Drive」軍事專欄「The War Zone」13日報導，消息人士指出，俄羅斯正研發一款類似中國大陸東風21D和東風26、名為「蛇紋岩」（Zmeyevik）的反艦彈道飛彈，增強自身的反介入／區域拒止（A2AD）戰力，並彌補其水面艦隊現代反艦能力不足的缺點。

根據報導，2名與俄羅斯國防部及軍工業界關係密切的未具名消息人士告訴「塔斯社」（TASS），「蛇紋岩」結合彈道飛彈與極音速滑翔載具（HGV），相關開發作業已進行了「相當長的一段時間」，未來將提供給俄羅斯海防單位。

其中一名消息人士還表示，「蛇紋岩」的射程可達2500英里（約4023公里），並聲稱其與中國大陸的東風21D和東風26反艦彈道飛彈類似。目前還不清楚「蛇紋岩」已發展至何種階段，不過「塔斯社」稱其已請契洛梅設計局（NPO Mashinostroeniya）發表意見，可見「蛇紋岩」可能是由這間生產「鋯石」（Zircon）巡弋飛彈、「先鋒」（Avangard）HGV等極音速武器的公司負責研發。

俄羅斯智庫「世界經濟和國際關係研究所」（IMEMO）研究員斯特凡諾維奇（Dmitry Stefanovich）告訴「The War Zone」，雖然外界先前未觀察到「蛇紋岩」試射的跡象，但無法否認其原型武器曾進行過測試的可能性。

但他也認為，與中國大陸相比，俄軍相對缺乏能長時間於高空作業的大型無人機隊，使其視距外情監偵（ISR）能力更為遜色。而就連中國大陸的反艦彈道飛彈，目前也仍被外界懷疑在目標資料獲取方面存在問題。

「The War Zone」指出，「蛇紋岩」可能進一步增強俄羅斯A2AD能力，特別是可用於嚇阻北約船艦在黑海、波羅的海，甚至地中海的活動，彌補俄羅斯海軍水面艦隊相對缺乏現代反艦能力的弱點；另外，「蛇紋岩」也可能同時具備地面目標打擊能力，以加強俄軍的作戰彈性。