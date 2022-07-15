味全龍先發投手鋼龍繳出7局失2分好投，拿下本季第7勝。（季志翔攝）

味全龍15日在鋼龍7局失2分好投帶領下，以5比2擊敗富邦悍將，拿下2連勝也確定上半季勝率破五成，富邦苦吞10連敗確定寫下自2009年單季120場賽制後，上半季最低勝率紀錄。

兩隊前5局都沒能得分，勝負分水嶺出現在6局上，龍隊首棒打者郭天信保送，吳東融短打造成富邦先發投手范米特處理球失誤，滿壘時林智勝敲出適時二壘安打，助隊先馳得點。

前6局投完用球數僅66球，但鋼龍在第7局卻碰上亂流，1出局後富邦從高國麟的不死三振展開反攻，鋼龍單局失掉2分，讓富邦一度追到1分差，但隊友在8、9局各添1分穩住勝果，加上接手的王玉譜、伍鐸都力保不失，也讓鋼龍拿下本季第7勝且是個人5連勝。

對於鋼龍的表現，總教練葉君璋直誇讚，「他的狀況非常好。」鋼龍也坦言，6局投完後曾動念想拚完投，「沒想到球路沒能照著自己念頭走，第7局也有點狀況。」

龍隊拿下這一勝，確定上半季能保有五成勝率，葉總坦言沒想過會有如此戰績，「尤其是在我們很多預定有經驗的先發投手沒特別好或是受傷的情況下，是年輕球員自己把成績頂起來的，大家都有很多貢獻。」

雖然上半季冠軍已經確定，龍隊近期也讓球員輪休，但葉總強調，球員上了場都是一樣的心態，「對我們來講，上去比賽就是想贏球，調整交由教練團調度，輪流休息，但球員上去都是一樣的態度。」

而富邦吞下這一敗，就算剩餘4場全勝，仍以19勝41敗、勝率3成17的成績，仍不及2014年中信兄弟上半季19勝40敗1和、勝率3成22，確定寫下自2009年以來起採取單季120場賽制，上半季最低勝率紀錄。