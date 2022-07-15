美國總統拜登今天從以色列直飛沙烏地阿拉伯，寫下歷史新頁。拜登上任後首度出訪中東，沙國是此行的最新一站。

法新社報導，在拜登抵達吉達（Jeddah）前幾個小時，沙烏地阿拉伯修改航空規則，對以色列展現明顯的開放態度。

沙國領導階層宣布取消對「所有航空公司」的限制，為以色列飛機使用其領空鋪路，拜登稱此舉具有「歷史意義」。

拜登說：「對於以色列進一步融入包括沙國在內的區域，沙烏地阿拉伯的決定有助於創造動力。」

拜登從以色列直飛沙烏地阿拉伯，成為美國總統第一人。

長期以來，利雅德一直強調對阿拉伯聯盟（Arab League）數十年來立場的承諾，即在以色列與巴勒斯坦衝突未解決之前，不與以色列建立正式關係。

外界也預期，拜登將與聚集在吉達參加波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）的阿拉伯領導人會面，討論劇烈波動的油價。