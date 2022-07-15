臺灣銀行公告，臺灣銀行副總經理堯明仁及吳慕瑛於111年7月16日屆齡退休，原第一發言人自同日起改由副總經理林麗婈擔任，第二 發言人改由副總經理歐興祥擔任。

發生緣由為依臺灣銀行111年6月10日第7屆第34次暨111年7月15日第7屆第39次常務董事會決議及111年6月16日銀人資乙字第11100037411號函暨111年7月15日銀人資乙字第11100043421號函辦理。