臺灣銀行公告，臺灣銀行副總經理堯明仁及吳慕瑛於111年7月16日屆齡退休，原第一發言人自同日起改由副總經理林麗婈擔任，第二 發言人改由副總經理歐興祥擔任。
發生緣由為依臺灣銀行111年6月10日第7屆第34次暨111年7月15日第7屆第39次常務董事會決議及111年6月16日銀人資乙字第11100037411號函暨111年7月15日銀人資乙字第11100043421號函辦理。
臺灣銀行公告，臺灣銀行副總經理堯明仁及吳慕瑛於111年7月16日屆齡退休，原第一發言人自同日起改由副總經理林麗婈擔任，第二 發言人改由副總經理歐興祥擔任。
發生緣由為依臺灣銀行111年6月10日第7屆第34次暨111年7月15日第7屆第39次常務董事會決議及111年6月16日銀人資乙字第11100037411號函暨111年7月15日銀人資乙字第11100043421號函辦理。
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