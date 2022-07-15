兆豐金控子公司兆豐國際商業銀行公告董事會通過調整次順位金融債券發行額度為新臺幣125億元，事實發生日為7月15日，原公告申報日期為6月10日。
原公告申報內容為兆豐銀行6月10日董事會通過次順位金融債券發行額度50億元，變動原因是兆豐銀行7月15日董事會通過調整次順位金融債券發行額度由50億元增至125億元。
兆豐銀行指出，本案經董事會通過並向金融監督管理委員會申請核准生效後，視市況於一年內乙次或分次發行。
兆豐金控子公司兆豐國際商業銀行公告董事會通過調整次順位金融債券發行額度為新臺幣125億元，事實發生日為7月15日，原公告申報日期為6月10日。
原公告申報內容為兆豐銀行6月10日董事會通過次順位金融債券發行額度50億元，變動原因是兆豐銀行7月15日董事會通過調整次順位金融債券發行額度由50億元增至125億元。
兆豐銀行指出，本案經董事會通過並向金融監督管理委員會申請核准生效後，視市況於一年內乙次或分次發行。
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