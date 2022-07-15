資深媒體人黃揚明。（資料照片）

涉嫌對於民進黨立委高嘉瑜施暴與拍攝不雅照的林秉樞，今年1月遭檢察官依傷害、妨害祕密、強制等8罪起訴，並從去年12月羈押至今，已將近8個月。新北地院今（15）日裁定以80萬元交保，限制住居、限制出境、限制出海。對此，資深媒體人黃揚明表示，接下來，就是看看林秉樞會出什麼怪招了！

林秉樞去年12月遭新北地檢署聲請羈押禁見獲准，全案今年1月移交新北地院後，林再度因罪嫌重大、有反覆實施強制罪及恐嚇危害安全罪之虞被羈押，4月、6月分別延長羈押2個月。

新北地院指出，7月間已兩度訊問林秉樞，認為其涉犯傷害等罪嫌重大，雖然認為羈押原因未消滅，但考量證人已交互詰問完畢，以及扣案訴訟進行程度，權衡擔保林秉樞藏匿可能性後，為落實國家刑罰權公益，今裁定停止羈押、80萬元交保。

對於林交保消息一出後，高嘉瑜相當錯愕，律師李永裕表示，高委員聽到後可謂是「晴天霹靂」！

資深媒體人黃揚明表示，接下來，就是看看林秉樞會出什麼怪招了！他提到，別忘了馬文鈺（高嘉瑜前助理）所說，若錄音筆還在檢察官手裡，某新潮流大老還能喘口氣，「如果不在檢察官手裡，林秉樞就是你一輩子的恐怖情人了，他叫你大哥一輩子，他出來，就是你大哥了！」