隨著國際情勢日漸緊繃，中國與美國在南海議題上的對立有日漸尖銳化的趨勢。近日美媒引述五角大廈消息人士透露，6月份一架中共蘇-30戰鬥機在南海空域對一架美軍C-130運輸機做出「不安全」與「不專業」的舉動，可能是試圖用極近距離貼近飛行來驅趕美國軍用運輸機，迫使其離開原有航道。據了解，類似的事件曾於2001年發生，最後引發中美海南撞機事件，釀成一場重大的外交風波。

據美媒《政治界》（Politico）報導，2名知情人士透露，上個月一架中共戰機在南海與一架美國特戰部隊C-130運輸機進行了「不安全」和「不專業」的互動。消息未說明具體事發空域、日期及過程，但根據五角大廈 以往的說法，「不安全」及「不專業」多數是指別國軍機貼近飛行或試圖迫使其改變航線。

中共蘇-30戰機在南海再次攔截美軍C-130運輸機，被美方指其動作「不安全、不專業」，可能是指貼近美軍機飛行。（圖／Wikipedia)

此一事件先前並未見諸媒體，但近幾個月在南海與東海發生過類似事件，涉及事件的除中共空軍戰機之外，還包括在當地空域飛行的加拿大與澳大利亞飛機。美國國防部長奧斯丁上個月在訪問新加坡時，還特地就此事譴責這種行為，並稱這種飛機和船隻在海上與空域不安全攔截和對峙，近來次數增加的情況很驚人，令人擔憂。

奧斯丁所指的是今年2月一艘中共海軍艦艇人員將雷射對準一架澳大利亞P-8海上偵察機，在奧斯汀訪問前幾週，中共戰機還對在東海和南海的澳大利亞軍機進行危險攔截，而且還釋放干擾雷達的鋁箔片，致使澳大利亞軍機吸入噴射引擎內。加拿大軍方在6月初也同樣指責中共戰機騷擾一架前往朝鮮半島監視北韓活動的CP-140巡邏機。

美國國防部發言人邁納斯（Martin Meiners）拒絕評論這次事件，但他指出，美軍機組人員經常遇到安全和專業的攔截行為，但即使是不安全和不專業，亦有既定措施應對。他強調，美方會繼續依據國際法飛航和操作，期望其他國家也能這麼做。

過去中共對美國軍機的危險攔截或干擾飛行曾在南海與東海多次發生，其中在2001年4月1日曾發生一次嚴重的擦撞事件，當時一架美國海軍EP-3型偵察機在南海上空執行偵查任務，遭到2架中共海軍航空兵的殲-8型戰機攔截，其中一架殲-8由於過於靠近，在海南島東南70海里（110公里）的上空與美機擦撞後後墜毀，飛行員跳傘後未能尋獲。美國軍機則在未經中國允許的情況下迫降海南島陵水機場。此事引發中美間重大的外交危機，同時也在中國民間引爆反美熱潮。最後美方表示「遺憾」（中方翻譯為「道歉」），中方則交還已被拆解的軍機與全部機組人員。此事後來成為中美軍事外交互動上具有標誌性的重大事件。