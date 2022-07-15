富邦悍將15日以2比5不敵味全龍，苦吞近期10連敗，也確定寫下自2009年單季120場賽制後，上半季最低勝率紀錄。總教練丘昌榮賽後說：「不管怎樣就是要盡快調整回來，不然對球迷、公司也好，我這邊都覺得很愧疚。」

勝負分水嶺出現在6局，富邦先發投手范米特保送首棒打者後，吳東融短打造成投手撿球失誤、傳球失誤，讓龍隊靠著2次保送跟失誤攻佔滿壘，林智勝再補上關鍵一擊，龍隊單局攻下3分奠定勝基。

富邦吞下這一敗，就算剩餘4場全勝，仍以19勝41敗、勝率3成17的成績，仍不及2014年中信兄弟上半季19勝40敗1和、勝率3成22，確定寫下自2009年以來起採取單季120場賽制，上半季最低勝率紀錄。

丘昌榮說：「相信選手都很想做，我不想說是壓力，每個人都有壓力，球員、教練彼此都有不同壓力，事實上我們就是沒做好，關鍵的守備、投手簡單的滾地球，他沒有撿好就傳歪掉。」

此役的狀況就如同富邦上半季縮影，丘總指出，像是6局上的狀況，今年容易在沒有安打的情況下大量失分，打擊的部分也沒有辦法連貫，很難形成大局，「投手的部分季初還算OK，但後來穩定度也不是很好。」

上半季剩下4場比賽，丘昌榮也希望球員能夠趕快利用剩餘比賽趕快把狀況調整回來，在下半季有新的開始，「我們這幾天都有在集合、檢討，部門教練也都有去做一些訓練、特守，不管怎樣，就是要盡快調整回來，不然對球迷、公司也好，我這邊都覺得很愧疚。」