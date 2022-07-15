日本前首相安倍晉三遇刺身亡，副總統賴清德11日親赴日本弔唁，以家屬親友身分參與12日家祭。前國策顧問金美齡稱，安倍喪禮當天，如果不是在增上寺門口巧遇，否則賴清德有可能進不了場。前民進黨立委沈富雄表示，金美齡話太多了。

沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》中表示，安倍喪禮當天，駐日代表謝長廷應要在增上寺的外面門口等賴清德出來、並送他上車，他的任務才算完成。如果這裡頭稍微有一點不周全的地方，當然可以討論。

沈富雄不禁直言，金美齡的話太多了，金美齡想藉這個機會來展現，她在日本是很有地位的。沈富雄透露，認識金美齡40、50年，她大安倍20歲，所以她很不喜歡人家說，首相是她朋友，她是說「我的朋友裡頭有一個變成首相」，然後她又強調，從台灣拿到新鮮的烏魚子、鳳梨、荔枝，她馬上親自送進首相官邸，讓安倍吃起來覺得這不一樣。

沈富雄指出，金美齡帶著賴清德進去捻香後，並介紹了賴清德，她還說連國會議員都進不了，謝長廷進不去也沒什麼稀奇。沈富雄覺得，金美齡不當國策顧問以後，鬱悶很久了，但是也不應該趁這個機會話那麼多。