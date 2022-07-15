全球自行車業指標展覽「歐洲自行車展」（Eurobike）首次移師德國大城法蘭克福，外貿協會率27家台灣廠商籌組台灣國家館參展，今年人潮已恢復疫情前盛況，部分廠商現場型錄首日已發出過半，三天以來訂單飛速入袋。

貿協指出，今年Eurobike計有來自全球59國超過1,500家參展商參與，為協助台灣自行車廠商取得拓銷先機，臺灣國家館主打臺灣高級自行車品牌形象，並順應電動自行車（e-bike）發展趨勢，廣納e-bike三電系統、自行車智慧化產品、自行車零配件等業者參加，包括加百裕、台優電機、逸科、祐泰、飛鳥電子、日月興、商泰明等出口實績優良廠商。

由於疫情，許多參展商已經兩年沒有參展，今年人潮已恢復疫情前盛況，首日甚至有廠商已經發出將近一半的型錄；而全球指標性大廠如Merida、Cadex、Specialized、Shimano、KTM、Scott、Orbea、Valeo、ZF Group、Bosch等參展更備受市場關注。

我國自行車大廠美利達Merida此次展出eSilex電動礫石公路車，極簡且輕量的設計，從外觀看不到馬達、電池與變速煞車管線，並極大化使用範圍，不論礫石或柏油路、休閒或代步均可使用；而巨大、正新、神達數位及倚天酷碁等4家廠商則擔綱台灣精品發表會亦備受矚目。

業者指出，在後疫情時代，自行車產業將更注重使用者需求，包括數位科技及綠能等最新發展。儘管歐洲各國陸續解封，但變種病毒肆虐，導致不少業者仍無法安心參展，為協助無法親自參與的臺灣廠商也能在Eurobike展上曝光，貿協搭建臺灣館行銷網站以及台灣經貿網自行車線上展網站，透過多元數位展覽爭取國際曝光。