鮮肉男星張欣堯曾參加選秀節目《創造營2021》，最後雖然拿下20名無緣出道，但仍提高不少知名度，微博擁有312萬粉絲，不過近日陸網卻流出幾張，疑似張欣堯與粉絲的對話紀錄，內容十分鹹濕露骨，甚至還有私密影片，瞬間掀起熱議，為此，張欣堯15日發出律師聲明，揚言保留追究法律責任。

這幾日，陸網瘋傳微博群聊截圖，可見張欣堯煽情稱所有粉絲「後宮佳麗三千」、「想我了嗎愛妃」，甚至主動提出「裸聊」要求，說道：「我想所有群組都發裸照看誰身材好」、「請私聊我發裸照」、「哇好多人發裸照」、「群視頻對勁呢」、「妳們不露臉我還玩啥呢」、「我們男人在家不穿衣服的」。

疑似張欣堯和粉絲群聊截圖被曝光。(圖/微博)

張欣堯律師信揚言對網友提告。(圖/張欣堯 微博)

此外這位自稱張欣堯的網友，聲稱自己發「私處片」，透露「我發視頻了你們看我屌嗎？」、「看看嘛晚上來我酒店」，還說出帶性暗示的字眼，「跟你們說話就頭暈」、「因為愛情讓人頭昏腦脹」、「妳們很像一朵朵花」、「害得我想學插花」、「說得文藝點，交合嗎？」不過截圖中卻未有粉絲回應紀錄。

對話曝光後，張欣堯15日委請律師回應，強調網路上截圖是「不實信息、不當言論」，並稱「該內容引發網友大量貶損性質的評論與轉發，嚴重侵害了張欣堯先生的名譽權、肖像權等合法權益」，目前工作室方已進行蒐證，呼籲網友立刻停止轉發和評論，並會追究民刑事法律追訴權利。