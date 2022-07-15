歐元兌美元在本周跌破平價水準，但歐洲央行緊縮貨幣慢半拍，聯準會（Fed）為壓制通膨加大升息力道，美元只會更強，此外俄羅斯恐對歐洲全面「斷氣」，加深歐洲經濟衰退危機，歐元匯價尚未見到底部，恐怕還有得跌。

歐元兌美元本周三貶破平價，跌到兌0.9981美元，觸抵2002年以來新低，周四因義大利總理德拉吉請辭跌深至兌0.9952美元。周五歐元回升到平價之上，來到兌1.0053美元。

歐元今年跌跌不休，近幾日貶得更凶，全因俄國可能全面切斷對歐洲的天然氣供應令投資人不安，擔心歐洲經濟因此深陷衰退，14日義大利傳出總理德拉吉請辭引發政局動盪，歐元跌勢加劇。

荷蘭安智銀行（ING）首席經濟學家布雷斯基（Carsten Brzeski）指出，這讓人回想起2000年代初期歐元剛問世，當時歐元兌美元跌破平價是出自「信心危機」。但如今歐元走弱受現實經濟環境影響較大，包括俄烏戰爭引爆歐元區能源危機。

而美元走強也凸顯歐元弱勢。Fed主席鮑爾上月出席國會聽證曾說，強勢美元有助打壓通膨，這讓歐洲各國央行協同干預支撐歐元的可能性變低。

美國6月通膨年率意外飆到9.1％，創41年新高，Fed本月一舉升息4碼至2.5％-2.75％的揣測四起。反觀歐洲央行的升息動作遠比Fed慢，下周四（21日）例會才要啟動睽違逾10年的升息，基準利率料調升1碼到-0.25％。

分析師指出，弱勢歐元雖可提振歐洲出口競爭力，吸引海外遊客來歐洲觀光，但此優勢被進口價格大漲侵蝕，進口能源和原物料多以美元計價。進口物價飆漲的結果，就是推升整個歐元區通膨。

歐洲的工業實力，主要靠便宜的俄羅斯能源支撐。俄國以維修為由，11日起關閉波羅的海天然氣管線「北溪一號」，投資人擔心俄方會藉機停供德國天然氣。

俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟竭力降低對俄國能源的依賴，但根據布魯塞爾智庫Bruegel資料，6月份歐盟約20％的天然氣仍須靠俄國供應。