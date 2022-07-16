美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天表示，如果通貨膨脹緩和下來，特斯拉可能會調降售價。

在推特上擁有逾1億粉絲的馬斯克，今天回覆一條推文，這條推文詢問特斯拉公司是否有任何計畫，降低其為了因應疫情和供應鏈困境而提高的車價。

馬斯克推文稱：「如果通貨膨脹緩和下來，我們可以降低車價。」

由於電動車和電池使用的原料，從鋁到鋰成本上漲，加上晶片和其他零件供應短缺，各大車廠採購困難，特斯拉在過去幾個月內多次將車價調高數千美元。

世界首富馬斯克最近幾週警告有衰退的風險，並表示自己對經濟有一種「超級糟糕的感覺」。

由於汽油和食品成本居高不下，美國6月消費者物價指數（CPI）上漲9.1%，為近41年來最高，對目前尋求降低成本和改變聘僱計劃的公司來說，這意味苦日子到來。（譯者：楊明暐/核稿：徐崇哲）1110715