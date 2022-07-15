銷售成績不如預期，美國電商龍頭亞馬遜（Amazon.com）大砍自有品牌商品數量，加上挨批圖利自家品牌，亞馬遜開始討論完全退出自有品牌事業的可能性，以迴避監管壓力。

亞馬遜2009年開辦自有品牌業務，截至2020年共提供24.3萬件商品，涵蓋45個自有品牌。

據熟悉內情人士透露，亞馬遜決定削減自有品牌商品數量，一部分是出自於多項商品銷量不符預期。

另一方面，亞馬遜的自有品牌在自家電商平台與其他賣家競爭，肥水不落外人田的作法引發爭議。近年來這家電商巨頭飽受國會議員等的批評，被指責犧牲其他賣家產品公平競爭的權利，讓自家品牌占盡優勢。

亞馬遜在自家平台上提供的自有品牌商品愈來愈龐大，惹惱平台上其他賣家，也因涉嫌壟斷引來反托拉斯調查。

內情人士說，最近這半年，亞馬遜領導階層指示自有品牌團隊，削減產品清單上的品項，很多商品被要求不要再下訂。亞馬遜主管正在討論，要將美國本土的自有品牌種類縮減一半以上。

內情人士爆料，去年1月接任全球消費者業務執行長的亞馬遜資深主管克拉克（Dave Clark），在檢視自有品牌業務後，敦促團隊專注在銷量凌駕沃爾瑪、Target等同業自有品牌的暢銷商品，而非力求商品包山包海多樣化。克拉克7月從效力20多年的亞馬遜離職震撼業界。

亞馬遜的自有品牌事業從消費電子商品起步，然後逐步擴展到其他類別，如今維他命、咖啡、服飾、家具等包羅萬象什麼都賣，旗下品牌有Amazon Basics、 Goodthreads、 Solimo等。

不過亞馬遜聲稱，自有品牌僅占整體零售銷售的1％。去年亞馬遜總營收達4,698億美元，當中涵蓋雲端運算等其他業務。