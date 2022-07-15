鴻海砸大錢入主大陸半導體大廠紫光，但公告投資行為卻還未向經濟部投審會遞件申請，遭外媒曝光將被罰鍰。投審會今天表示，鴻海尚未遞件就進行投資行為，確實已經「違規在先」，將先對其開罰5萬到2500萬。才會接受補正程序，進行投資案審核。

中國大陸半導體紫光集團申請破產，鴻海集團旗下工業富聯FII日前傳出以約台幣435億入股，但鴻海後來公告澄清是以人民幣53.8億(約台幣239億元)轉投資，此間接投資公告等於宣布已完成交割，違反我國敏感項目赴陸投資規定。

依據規定，晶圓代工製造、IC設計等敏感項目前往大陸投資，且金額達5000萬美元以上，需事先取得審查核准，否則根據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，可開罰金額為5萬元至2500萬元。

投審會表示，鴻海未事先申請的「違規在先」事實明確，因此會先處以罰鍰，之後才會接受其補正程序，審核投資案。至於罰款金額多少，要看其案件狀況而定。