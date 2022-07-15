指揮中心前指揮官陳時中代表民進黨參選台北市長，團隊也逐漸成形，除了由立委吳思瑤擔任總幹事外，也定調由何志偉、高嘉瑜、林昶佐擔任「分區總監督」，不少網友也揶揄，難怪林昶佐去年要立正鞠躬招呼陳時中下車。

去年台灣本土爆發大規模Alpha疫情，北市萬華環南市場也發生41人群聚，市場前召開的記者會中，林昶佐拿起麥克風大罵市長柯文哲，卻反被市場自治會會長林勝東洗臉，當場怒飆「疫情發生後你關心過我們嗎？選舉時你來多少次，當選後一次都沒來」、「大家來解決問題，你在那邊藉機批鬥」、「還要我吐槽，枉費我挺你」，其他攤商也忍不住痛批「要演戲回去你的電視上，滾」，林昶佐被嗆到兩眼無神，尷尬至極。

回到當天，市長柯文哲、副市長黃珊珊、農委會主委陳吉仲都提早到達現場，就疫情討論、交換情報，同樣早到的林昶佐卻不見人影。當陳時中座車抵達時，林昶佐卻在第一時間現身，立正鞠躬迎接陳時中下車，被媒體拍下，也被認為是林勝東會暴走的主要原因。

臉書粉專《黑色之聲》也在今天翻出此事，揶揄「林昶佐將擔任陳時中競選總部副主委，值得了」、「像極了泊車小弟」，網友也留言諷刺：「原來這才是超前部署」、「就說要當個有禮貌的小孩才會得人疼吧」、「自己的小弟自己顧」、「責任來我就擔，官位來我就接」、「泊車泊到總監督」。