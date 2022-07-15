民進黨桃園市長參選人林智堅被控碩士論文涉嫌抄襲，中華大學、台大國發所允諾組成審定委員會完成審定比對。資深媒體人黃創夏表示，最麻煩的是，當林智堅變成kuso的對象，代表年輕人心證已成。他甚至認為，未來這兩個月，林智堅等於是被論文困住了。

黃創夏15日在政論節目《新聞面對面》中表示，民進黨這時還做好了「防疫」準備，這才是他最佩服的，他並不是講Omicron的BA.4、BA.5，而是民進黨做好了林智堅論文門的「防疫」準備。你看民進黨有人去討論、敢去辯護嗎？沒人辯護、也沒人碰觸。

黃創夏接著指出，因為他們也知道，很多人心證己成。媒體有一份網路即時民調，5萬5千人參與投票，高達94.2%的網友不相信林智堅的論文沒抄襲，因此，經驗法則最重要。另外，林智堅14日接受資深媒體人黃光芹訪問時，你看旁邊那個留言，那才是最精彩的；而且最麻煩的是，當他變成kuso的對象，代表年輕人心證已成，他談新竹、桃園市政沒有用，沒人想聽你的，有人甚至會說感謝學長，給我今年論文過關指引等等。

黃創夏表示，未來這兩個月，林智堅一定要桃園市長鄭文燦帶著好好走，可是如影隨形的都只問他論文，林智堅等於是被論文困住了。