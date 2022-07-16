民進黨台北市長參選人陳時中公布競選團隊成員，宅神朱學恒認為人選很奇怪，國民黨台北市議員徐巧芯推測，應該是衝著黃珊珊而來的！

陳時中公布競選團隊成員，包括吳思瑤擔任競選總部副主任委員及競選總幹事，林昶佐、何志偉 及 高嘉瑜三位立委，擔任競選總部副主任委員兼分區總督導。

朱學恒15日在直播時認為，林昶佐差點被罷免，要他來當競選總部區督導，問題比高嘉瑜問題還大，這群組合看起來很奇怪。

徐巧芯認為，這是針對黃珊珊來著，因為吳思瑤、莊瑞雄、何志偉這3個人都是士林北投區的立委，林昶佐是中正萬華的立委，高嘉瑜是港湖。徐巧芯推測，綠營認為士林北投明明是民進黨的大票倉，但選票都被黃珊珊拿走了，基層布樁上是有此考量，士林北投最明顯。

徐巧芯進一步分析，士林北投及萬華是民進黨大票倉，如果拿不下來，民進黨選不贏。但士林北投、中正萬華、內湖南港卻是黃珊珊最強的，陳時中的選票目前只有在中山大同穩定領先，其他部分都沒有。若陳時中基本綠盤都拿不下來，更不用說跟第一名挑戰。

徐巧芯認為，陳時中團隊有這麼多士林北投立委，應該就是知道這些地方選票被黃珊珊搶去一大部分，因此，這安排是針對黃珊珊來著！