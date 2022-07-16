許多人因為不好意思拒絕別人的請求，一再被人利用，不過運勢命理網站「靈匣網」指出，雙子座、牡羊座和獅子座的人愛恨分明，且正義感十足，對於得寸進尺的人絕不慣著，因此很少被人當成軟柿子捏。

▍雙子座

雙子座有著強烈的自我意識，無法忍受委屈。對自己好的人，雙子座會善意對待，但對自己懷揣惡意的人，雙子座也絕不會把委屈藏著。直率的他們會有什麼說甚麼，表達不滿，明確自己的底線，絕不讓對方把自己當個軟柿子捏！

▍牡羊座

愛憎分明，是牡羊座的標籤。對於善良的人，他們會報以善良、熱情，至於那些不懷好意的人，牡羊座不會忍著、慣著，唯有強勢回擊，才不會被人欺負到自己頭上來！牡羊座絕不是好惹的人！

▍獅子座

獅子座愛憎分明，正義感十足，還擁有相當耿直爽快的個性。他們不管在學習、工作還是生活中，都不會是受人欺負的類型，也就是「不好惹」！獅子座若看不慣一個人，一定會表示，若對方對自己做了不好的事，也絕不會輕饒，非要給對方點顏色看看，自己可是「百獸之王」！