許多人因為不好意思拒絕別人的請求，一再被人利用，不過運勢命理網站「靈匣網」指出，雙子座、牡羊座和獅子座的人愛恨分明，且正義感十足，對於得寸進尺的人絕不慣著，因此很少被人當成軟柿子捏。
▍雙子座
雙子座有著強烈的自我意識，無法忍受委屈。對自己好的人，雙子座會善意對待，但對自己懷揣惡意的人，雙子座也絕不會把委屈藏著。直率的他們會有什麼說甚麼，表達不滿，明確自己的底線，絕不讓對方把自己當個軟柿子捏！
▍牡羊座
愛憎分明，是牡羊座的標籤。對於善良的人，他們會報以善良、熱情，至於那些不懷好意的人，牡羊座不會忍著、慣著，唯有強勢回擊，才不會被人欺負到自己頭上來！牡羊座絕不是好惹的人！
▍獅子座
獅子座愛憎分明，正義感十足，還擁有相當耿直爽快的個性。他們不管在學習、工作還是生活中，都不會是受人欺負的類型，也就是「不好惹」！獅子座若看不慣一個人，一定會表示，若對方對自己做了不好的事，也絕不會輕饒，非要給對方點顏色看看，自己可是「百獸之王」！
文章來源：靈匣網
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。