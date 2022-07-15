南投康建案主嫌李鴻淵，稍早從刑大移送至地檢署複訊，約傍晚9點左右抵達南投地檢署，李鴻淵一改囂張氣焰，上午被捕時還冷笑說「我為報仇殺人」，但晚間步入地檢署時全程不發一語，面對媒體提問均未回答，隨後被警方押到偵查庭內問訊，經檢察官訊問後向法院聲請羈押禁見，南投地院於23時許裁准。

李鴻淵蒙面血洗康建生技公司，一共背負了4條人命，今天下午在台中養身館落網，面對大陣仗媒體還主動問好，高呼為報仇殺人，囂張的行徑，可說是絲毫沒有悔意。

而傍晚李鴻淵下午從台中養身館移送到南投縣刑大時，同樣囂張跋扈，還跟記者打馬虎眼，被問到為何殺人，李嫌仍高喊「為了復仇」、「有深仇大恨」等，被問到槍枝如何取得、有沒有接受殺手訓練，他則說是「你給的」（指記者），態度輕蔑。

而經過長時間的訊問，李鴻淵略顯疲憊，晚間進入地檢署時，全程不發一語，沒有早上那股狠勁，不管記者怎麼提問都沒有回答，快步走入偵查庭，經訊問後，項法院聲請羈押禁見。

南投地院隨後開羈押庭，依刑法第271條第1項之殺人、第271條第2項、第1項之殺人未遂、刑法第302條之私行拘禁、槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項之未經許可持有非制式手槍、同條例第12條第4項之未經許可持有子彈等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡、串證、滅證之虞裁准羈押禁見。