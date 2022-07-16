金世正主演新劇《今日的網漫》將在friDay影音播出。（friDay影音提供）

自疫情以來，OTT線上串流平台使用人數年年持續成長，據遠傳friDay影音統計，今年上半年的總收視人數較去年同期成長1成，線上銷售量亦增加超過1成。在觀看收視部份，戲劇和綜藝類成長迅速，其中綜藝收視人數成長近1.5倍，表現最為亮眼；日劇和動漫收視也不遑多讓，在上半年皆創下3成的收視成長率，收視冠軍分別為《勿說是推理》、《鬼滅之刃 遊郭篇》。電影類前五名則分別是《金派特務》、《蜘蛛人：無家日》、《蠟筆小新： 謎案！天下春日部學院的怪奇事件》、《捍衛戰士》、《名偵探柯南：緋色的不在場證明》。

韓國娛樂影劇魅力狂燒不斷，遠傳friDay影音全平台不分類總收視，今年前10名幾乎被韓流影視包辦，收視冠軍由長年熱度不墜的實境韓綜《Running Man》奪得，其他進榜有獨家韓劇《Ghost Doctor幽靈醫生》、《為何是吳秀才？》、《衣袖紅鑲邊》等。遠傳friDay影音積極經營韓流影劇市場，每月推出獨家戲劇迎戰激烈的OTT市場，尤其在戲劇收視人數較去年同期成長15％，且佔平台整體收視50％，成為最大收視主力。綜觀上半年綜藝排行榜，實境韓綜持續熱燒成長近1.5倍，第一名由常勝軍《Running Man》拿下，堪稱收視保證，其次為《偶然成為社長第2季》，第三名則為《第六感第3季》。

除了韓劇以外，遠傳friDay影音近年深耕日迷觀眾市場，持續推出獨家、卡司陣容堅強日劇，今年上半年日劇收視較去年同期成長逾3成，年度日劇排行榜冠軍為爆紅日劇《勿說是推理》，第二名是實力派女神綾瀨遙主演的獨家日劇《前男友的遺書》，第三名則是高橋一生與岸井雪乃主演的《不能相愛的兩個人》；動漫近幾年收視成長加速，今年上半年仍有超過3成的收視成長，第一名是台灣觀眾最熟悉的《鬼滅之刃 遊郭篇》，第二名是黑馬《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，自從四月上架就成為收視保證，第三名則是大人版的療癒動漫《國王排名》。

之後遠傳friDay影音陸續推出多部獨家大卡司韓劇與熱門韓綜，包含改編自日本漫畫的《今日的網漫》，由金世正、南潤壽、崔丹尼爾三人演出，講述原為柔道選手的主角成功就職於網路漫畫編輯部，立志成為一位優秀編輯的故事；《朝鮮精神科醫師劉世豐》由金旻載、金香起、金相慶、李相二主演，是一部朝鮮時代「精神病學」的古裝劇；《說出你的願望》由池昌旭、秀英、成東鎰主演，以臨終關懷病房為背景，透過院內人物道出人生盡頭的最後願望的治癒電視劇。熱門跟播韓綜《Biong Biong地球娛樂室》找來時下最夯的李恩智、MIMI、李泳知、安俞真等四個風格迥異的年輕藝人，透過各式各樣的遊戲活動帶給觀眾歡笑。

獨家日劇《競爭的維護者》由坂口健太郎、杏共同演出，在公平交易委員會進行一系列的搜查與推理故事，喜歡特搜情節的戲迷絕不可錯過；《初戀的惡魔》卡司有林遣都、仲野太賀、松岡茉優、柄本佑，是部黑色幽默懸疑喜劇；《家庭教師寅子》由橋本愛主演，講述謎樣傳奇家教與三種年齡層親子的奇妙互動故事。