民進黨台北市長參選人陳時中確立由競選團隊立委吳思瑤任總幹事，相對於此，國民黨台北市長參選人蔣萬安則鎖定由立委林奕華任未來競選總部總幹事，而前馬市府民政局長何鴻榮也率「蔣萬安之友會」進競選辦公室任幹事長助選。

藍營知情人士表示，林奕華一直有在協助蔣萬安，也確實是蔣鎖定的競選總部總幹事人選，但因蔣規劃等正式登記後才成立競選總部，最後職務還未敲定，目前也暫沒有進一步人事發布規劃。

至於何鴻榮，黨務人士說，在國民黨台北市長提名仍有競爭過程，何即號召支持蔣萬安的地方要角，成立「蔣友會」相挺蔣出線，而隨蔣獲提名後，何也進團隊助選擔任類似顧問角色，但職稱未定，成立的蔣友會則至今仍有在開會與運作。

黨務人士表示，「蔣友會」成員與國民黨台北市黨部委員，以及市黨部籌組的各類後援會成員多有重疊，可與市黨部組建的12區後援會分進合擊、複式動員，為蔣萬安創造勝選聲量。

目前蔣萬安競選辦公室由政大教授俞振華統籌運作、提供蔣政治諮詢，國會辦公室主任顏邦峻負責政策整合，議題小組召集人黃子哲負責議題，何鴻榮聯繫後援會，大姊蔣蕙蘭協助影像與內部管理，市黨部主委黃呂錦茹在外主責組織動員。

在地方頗孚眾望的前市議會議長吳碧珠，目前僅以顧問身分輔選蔣萬安。黨務人士說，吳之後一定會進團隊，至於出任競選總部主委或顧問團總團長仍待溝通。

對於陳時中競選團隊大量以綠營立委為骨幹，藍營人士表示，國民黨台北市4席立委，除蔣萬安本人外，其餘3位立委費鴻泰、賴士葆與林奕華也早已整合挺蔣，蔣競選團隊也會持續擴大參與。