民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文涉抄襲事件，中華大學、台大國發所都表示將組成審定委員會審定比對。前民進黨立委沈富雄示警表示，這個案子的嚴重性、延燒力，最後有可能讓民進黨不能翻身。他甚至透露，他問過很多人，包括他最綠的、最要好的朋友，都認為林智堅有抄襲。

沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》中表示，林智堅抄襲事件，可說是一個千古奇案，這件事可大可小，但是其實是很大的。民進黨到目前為止，低估了這個案子的嚴重性、以及續航力、延燒力，甚至最後可能成為讓民進黨不能翻身非常重要的一個案子。

沈富雄接著表示，這個案子到現在為止，所有民進黨人、做官的、有頭有臉的人或是支持者、粉絲或是綠節目的主持人或來賓，包括林智堅本人、林智堅論文指導教授、國安局長陳明通在內，沒有一個人公然說沒有抄，只是到底誰抄誰、還有倫理的問題。

沈富雄指出，前立委林濁水在臉書請問總統蔡英文，如果台大委員會說沒有抄襲，難道這個風暴會變小嗎？因為包括民進黨委員都會講，如果萬一說沒有抄襲，事情就過了，而且恐怕會反彈，民意支持度會更高。而林濁水的說法，卻跟這個講法相反。就是說全天下都認為你有抄襲，台大若還敢公開說沒有抄襲，那還得了，這個風暴會空前之大。

沈富雄甚至透露，他問過很多人 ，包括他最綠的、最要好的朋友，都認為林智堅有抄襲，沒有一個說沒有抄，有的話明天告訴他。他甚至不禁說 ，天下皆曰有抄，你竟然認為不重要，這個黨也太奇怪了吧！