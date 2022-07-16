華爾街投行已開始對美股今年能否觸底反彈失去信心！美國銀行14日將標普500指數年底目標從前估的4,500點調降到3,600點，成為迄今對美股最看空的主要投行之一。美銀還預期美國經濟將從2022年首季到2023年首季，連續5季出現負成長。

繼美國勞工統計局13日公布6月消費者物價指數（CPI）年增9.1％、再度刷新41年新高紀錄後，美銀立即對標普500目標值進行修正。與前估值相比，這次下修幅度高達兩成，若與14日的收盤價3,790點比較，則暗示標普500到年底恐將會有近5％的回檔空間。

美銀研究團隊聲稱今年美國經濟將進入「溫和衰退」，然而該投行對標普500的最新目標欲策，凸顯它認為該大盤指數將從1月創下高點後下修25％。美銀指出在經濟衰退期間，美股平均修正幅度通常來到31％。

稍早派傑投資公司（Piper Sandler）也把標普500指數年底目標從4,000降至3,400點、即使是華爾街大多頭的Oppenheimer資產管理公司也將該指數目標值從5,300下調到4,800點。

美銀14日還下修標普500指數成分股今年每股獲利預測，從前估的221美元降到218美元；2023年則由230美元下修到200美元。

該投行在報告中指出，原本它對美國經濟預測是雖然放緩、但仍將持續成長。如今研究團隊已經改變看法，認為自2022年第一季起，美國經濟將連5季出現負成長。

美銀還補充聯準會在2023年上半年將停止升息循環，並從下半年開始降息直到2024年上半年。

美銀認為，雖然市場向來引領經濟走向，不過從通膨處於如此高的情況看來，卻顯示市場已經大幅落後，就如同1980年代初期的經濟衰退。

它還補充如果美國經濟已經陷入衰退，美股目前情況卻未完全反映衰退事實，這也意味即使標普500上半年才創下1970年最糟半年表現，但美股未來預料仍將經歷更多痛苦。