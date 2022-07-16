逢甲大學水湳經貿園區約5.7公頃土地，將投入逾50億元興建「共善樓」新校園，15日舉行動土典禮。共善樓由東京奧運主場館建築大師隈研吾教授建築設計，並由打造台中歌劇院的麗明營造負責興建，預定2024年完工落成，未來將成為台中繼台中歌劇院之後，另一個國際級的地標建築。

共善樓是逢甲「春雨計畫」的一環，逢甲董事長高承恕表示，教育的最高境界是春風化雨，「春陽之溫，時雨之潤」正是代表逢甲所肩負的教育使命，該校提供師生好的學習環境及生活空間，並不只是在新的校地上，蓋幾棟樓而已，而是要用新的概念規劃校園。

逢甲與充滿人文思想、優雅謙和建築理念的隈研吾教授，一起打造詮釋真正大學教育精神的校園建築，高承恕深具信心共善樓，將是一件「傳世的藝術」。

與會的台中市長盧秀燕指出，台中市第14期重劃區，也規劃可容納萬人的台中巨蛋體育館，建築設計者也是隈研吾，目前台中巨蛋興建案已上網招標中，順利的話，將於今年下半年開工。

盧秀燕說，在水湳經貿園區土地價格，寸土寸金，是台中市地價最高的地方，要蓋建築物，要物盡其用，發揮最大的經濟效益，但逢甲的共善樓建築設計，只蓋兩層樓，夠用就好，而且沒有地下室，逢甲共善樓傳達一個教育理念-「捨得」的減法理念，及傳達怎樣與大地生態融合。 逢甲校長李秉乾強調，逢甲在教育的投資上，從沒有退縮或遲疑的念頭，共善樓擁有最先進的智慧數位學習教室和大容納量的多功能講堂，我們不僅要讓逢甲師生在豐富的環境場域中學習與生活，還要體現人文關懷，及實踐低碳永續的社會責任。

承攬共善樓新建工程的麗明營造董事長吳春山表示，這是公司繼台中歌劇院之後，再度承攬一個國際級地標建築，公司會投入很多物力及人力，希望在學校規定期限內完成，他會用蓋台中歌劇院精神，全力以赴，把共善樓工程做好。

逢甲特約講座教授的日籍隈研吾，因不克前來觀禮，特別隔海錄製影片，分享其設計理念。隈研吾詮釋「負建築」的意義，認為建築應該是「有溫度」的建築，並非是在自然環境中，標新立異，而是退居後端，凸顯自然環境與地形面貌的存在。