久違的陳柏霖今年頻頻出現在台灣小螢幕，在實境節目《極島森林》和戲劇《正義的算法》都能見到他身影，但他不只是個演員，更一步步參與作品製作，成為影視產業背後的推手。

「我最近在看的書喔？」眨了眨那雙濃眉大眼， 陳柏霖 像說悄悄話那樣告訴我們：「是《原則》喔！」

我們竟從他口中聽到《原則》這本書！《原則》是全球避險基金龍頭「橋水資本」創辦人達里歐（Ray Dalio）的自傳，是「投資精英」的成功故事與省思。

陳柏霖不只有抹月批風的才情，看來，對經營管理學問也有渴望。

他確實是演員，也是當紅的演藝明星，但陳柏霖渾身散發出來的氣質卻是複合的。他像頹廢藝術家、設計師，呈現出自我獨特的調子；但有時，他又會冷不防流露出企業家式的銳利洞察力。

陳柏霖穿的衣服混種了正裝優雅風格和街頭潮感，出自自家服飾品牌ANOWHEREMAN，他笑說：「我年紀不小，該穿正裝，但又不想那麼正。」他說，他已經去拜訪過新光紡織工廠，「他們的回收布料真的很強！扣子、縫線、拉鍊，都展現出永續的理念。」他已經決定，下一季要嘗試在品牌中融入永續概念。

陳柏霖跨界不設限，一群電影咖走進小螢幕

又談回《原則》，陳柏霖還是用那副頑皮神情說：「我覺得達里歐很厲害！我學到什麼？我跟你說，他們走到這個境界，說什麼都對！我讀這本書，就是要知道他們是怎麼變成『說什麼都對』的人。」

不只是演員，陳柏霖是那種跨界劈到極限的男人，除了潮牌、演員工作之外，他又要開一家Bistro餐廳，手上還有一家藝廊。

而且，他更是自己創辦的「無敵影業」執行長，無敵影業曾與韓國CJ集團聯手，推出電影《重返二十歲》，全球票房收入超過5千萬美元。「無敵」還曾與迪士尼合作，引入首部迪士尼電影《假如王子睡著了》進中國，儘管票房欠佳，但卻是迪士尼在中國重要的里程碑。

「人生也有三幕劇。」陳柏霖說，他不太想分享賠錢賺錢經驗，「希望這個逆襲故事，等我走到第三幕再講。」不過無論如何，他想一步步達成達里歐「說什麼都對」的境界。

最近，陳柏霖又進一步拓展了他跨界的「多重宇宙」。

以往多半在電影大銀幕上亮相的他，這次和一群電影人，包括電影剪接界殿堂級大師「廖桑」廖慶松合作，催生了台灣第一個被國際串流平台 Disney+ 購入的實境節目《極島森林》。

在電視小螢幕上，陳柏霖和柴犬Afuri，及他的明星好友桂綸鎂、劉冠廷、謝欣穎、郭雪芙等強大「卡司」，一起走進台灣山林，節奏很慢，毫無壓力地帶著觀眾進入自然原始的環境之中。

第一季播出，首周很快就搶占了LINE TV排行榜亞軍，在中國，觀眾更拚命找盜版資源觀賞，在「小紅書」等社交平台大熱。

在第一季，陳柏霖只參與拍攝，他希望透過實境節目「回饋大自然的餽贈」。他雖為工作常在全世界東奔西走，參與中國實境節目《花兒與少年》時甚至遠赴非洲，但他「從來沒有去過台東。」這也是再次讓自己重新認識「台灣輪廓」的契機。

但不只如此，他和他的無敵影業早已認識到，「內容市場在近幾年面臨劇烈變化，無論是新的參與者、平台機制，或新的法規調整等等，觀眾的觀影習慣大幅改變，各種新的合作機會也應運而生。」他說，接下來無敵影業將把《極島森林》視為一個重要IP，也準備加入第二季製作團隊，合作內容共創。