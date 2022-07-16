由於通膨問題嚴重，導致消費者需求放緩，進而影響到晶片業、半導體產業的景氣，市場「供過於求」雜音頻傳，宏碁董事長兼執行長陳俊聖也透露，日前接到供應商電話詢問「要不要買、要不要再買」言下之意代表，當前狀況已經逐漸趨向買方市場，更與疫情期間、大缺料時期的賣方市場有所不同。

中央社報導，陳俊聖坦言，宏碁早在1月就已經嗅到市況出現改變，因此開始控制庫存數量，甚至向上游提醒此狀況時還被認為「瘋了」他也透露，有些半導體供應商還覺得沒事，嘻嘻哈哈、吃吃喝喝。

宏碁提早警覺市場將出現反轉，接下來能更淡定的面對震盪，陳俊聖說，「這2天許多做半導體、硬體的CEO（執行長）在call我，問我要不要買、要不要再買，還說看一看你們（宏碁）的庫存最好、最安全，這對宏碁來說是一項優勢。」

陳俊聖過去曾在英特爾、台積電擔任過高階主管，因此也被問及對晶片業的看法，他示警，台灣晶片廠砸下2.4兆擴廠，超過政府一年的總預算，因此如果產業景氣出現反轉，而產能利用率無法跟上，恐會動搖國本。

至於宏碁要如何面對，陳俊聖已有策略，PC本業要先把安全帶拉好，新創事業的「小虎隊」要擋在前面，整體而言，在此狀況下要追求成長並不實際，只要表現優於同樣就好。