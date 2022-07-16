根據《財訊》報導，以出口為導向的韓國，最近貿易收支看起來不太妙。總計今年上半年，韓國出口僅較去年同期增加15.6%，為3503億美元，而進口則大增26.2%，達3606億美元，整體貿易逆差達103億美元，為有史以來上半年的最高紀錄。

歸咎背後的原因，主要是俄烏戰爭導致原油、天然氣等能源和原物料價格飆漲。不過，相較台灣今年1~5月原油進口值大增76%，仍有230億美元的貿易順差；反觀韓國則從今年4月開始，已經連續3個月出現貿易逆差，這是14年來首見，顯示韓國還面臨其他問題。

韓國對中國出口 逐年趨緩

《財訊》分析，其中，最值得關注者，根據韓國關稅廳資料，5月韓國對大陸出口額為134億美元，進口額145.8億美元，竟逆差11億美元，這是自1994年8月、近28年以來，韓國對大陸首見的貿易逆差，更是一大警訊。

分析韓國的出口對象中，最重要的市場就是大陸，2021年在出口占比達到25%，如果加上香港，則達31%；因此與大陸的貿易互動，也攸關韓國經濟表現。

《財訊》報導指出，韓國貿易協會的國際貿易通商研究院指出，韓國銷往大陸的產品有80%以上是中間財，但自2013年起，韓國對大陸出口的增幅已經趨緩。日本貿易振興機構（JETRO）分析，2013年以前，大陸製造業擴大生產和出口，因此積極從韓國進口中間財等產品；不過，2013年之後，從韓國出口到大陸排名第1、2名的平板顯示感測器和汽車零組件，出口金額卻開始銳減，主因是大陸企業的競爭力提升了。

尤其，去年大陸進口中間財比2017年增加了50.3%，但從韓國進口的中間財卻只增加21.7%，顯示大陸進口產品已快速轉換為技術高難度的產品，但韓國並未跟上。

目前，韓國對大陸最主要的出口品項是記憶體，但今年5月，韓國對大陸卻首見貿易逆差。韓國貿易協會北京支部指出，5月大陸出口到韓國的半導體金額比前1年同期大增40.9%，而韓國對大陸出口第1名也是半導體，但是出口成長率只有11%，這正是出現逆差的主因。

大陸半導體業 反撲韓國

根據《財訊》報導，韓國《中央日報》分析其中的結構，認為近來大陸半導體業出現3大趨勢。第1是半導體設計技術逐漸提升。根據台灣集邦公司調查今年第1季十大IC設計業者的營收，看到大陸的韋爾半導體首次入榜，該公司主要產品是CMOS（互補式金屬氧化物半導體）影像感測器。大陸IC設計公司超過1600家，正因應多樣化的需求。