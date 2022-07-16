新冠肺炎疫情爆發兩年多以來，對許多行業造成衝擊，不過玩具市場卻欣欣向榮。儘管在少子化的趨勢下，因為大家宅在家，刺激了玩具的需求。

根據《財訊》報導，日本國內玩具市場規模，在2001年度達到8413億日圓後持續縮小，2009年度降到7190億日圓，少子化效應加上電動遊戲普及，讓買玩具的人愈來愈少。不過，日本玩具協會日前公布2021年度日本國內玩具市場規模，比前1年度成長8.5%，為8946億日圓，是2001年度開始以現有方式調查以來的最高紀錄，而且預料還會繼續成長。

決鬥大師、遊戲王卡牌熱賣

日本玩具協會分析，2021年度市場規模大幅成長的主要原因是卡牌遊戲熱賣，2021年度比前一年度大增45.6%，為1783億日圓；其中3大主角是「寶可夢」、「遊戲王」和「決鬥大師」，尤其是寶可夢一直供不應求。儘管遊戲問世已經超過20年，但現在大家宅在家，反而成了適合親子同樂的活動；而且除了卡牌，另有手機遊戲等新玩法，也擴大了玩家族群。

《財訊》報導指出，2021年度高科技玩具的市場規模只有91億日圓，但成長率達到4成。所謂高科技玩具指的是平板或電腦形狀的玩具，相機功能和鍵盤排列也與實際的電腦一樣。小孩因為看著在家上班的父母工作，也想要擁有一樣的道具，而且父母也想買這些玩具給自己的小孩，以避免自己工作時被干擾。

因為小孩想模仿爸媽而誕生的玩具，「電子雞」也是一個典型的例子。萬代公司1996年推出的電子雞風靡一時，約兩年就在全球賣出4000萬個。之後一度沉寂，但萬代看準小孩愛學大人的心理，2004年針對小學生推出升級版的電子雞，可以用紅外線通訊。

《財訊》分析，因為當時大人的手機透過紅外線通訊傳送資料，但小學生多半沒有手機，如果有電子雞，就能像大人一樣，和同學的電子雞之間互傳資料，當年1年就賣出500萬個。

接下來電子雞持續進化，2008年採用彩色液晶，2018年透過專用手機應用程式和藍牙通訊，25周年時，更推出智慧手錶型的電子雞，讓它的魅力不減，也可以讓母女同時回味這款經典玩具。

AI用爸媽聲音說故事

《財訊》報導指出，隨時代演進，玩具市場也要跟得上時代，這樣才容易獲得消費者的共鳴。例如6月16、17日在東京舉行的「東京玩具展」，原本分成男孩和女孩部門，2021年起取消性別的區分，符合永續發展目標（SDGs）的精神，重視性別平等。