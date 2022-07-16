今年全球央行為了打通膨，貨幣政策轉向緊縮，全球股市大地震，台股也難逃修正命運，上半年下跌3393點，跌幅達16％，創三十二年來最慘上半年。在此背景下，交易大戶持續退場觀望，根據證交所統計資料，今年第二季單季交易金額達五億元以上的大戶降至2322人，較去年第四季的3791人減少1469人，減幅達39％；單季交易金額約一億元到五億元的中實戶降至19236人，較去年第四季的30463人減少11227人，減幅達37％。

定存族最愛金融股榜上有名

有別於大戶退場，操作偏好越跌越買的一般投資人交易倒是逆勢增加。第二季單季交易金額低於一億元的投資人降至417萬4194人，較去年第四季的412萬228人增加5萬3966人，增幅達1％。不少熱門指標股，在股價下跌過程中股東人數更大幅增加，與目前市場悲觀氣氛形成強烈對比。

統計今年來股東人數增加排行居前的個股以金融股居多，排名前三十檔中就佔了十一檔，截至六月底十五家金控股東人數達622萬584人，較去年底增加54萬1850人。其中，增加排行前三名分別為開發金(2883)、新光金(2888) 及台新金(2887)，增加人數分別為11萬5412人、8萬3951人及5萬5156人。市場認為股東人數增加主要理由是金控股股東多以存股族為主，股價下跌時不易停損仍會續抱，未持有者還會逢低撿便宜，或看好七月有除權息行情，近期陸續逢低進場。

市場原預期金融股將會是全球央行升息循環的最大受惠者，但從近來的獲利表現來看，似乎有點事與願違。十五家金控六月稅後純益合計258.3億元，年減57.9％，前六月稅後純益合計2294.5億元，年減32.8％，領先台股出現獲利衰退，主因金控中的產險子公司或孫公司上半年提列防疫險理賠金額大增。

金融股利多提前反映

防疫保單理賠六月加速，整體產險公司賠付件數及金額分別增加24.38萬件及85.6億元，平均理賠金額為三萬五千元，上半年理賠件數佔有效保單8.75％，仍低於確診率17％。再加上全球股債雙殺，十五家金控上半年累計獲利全數呈現衰退，六月也僅有永豐金(2890)、日盛金(5820)及合庫金(5880)三家較去年同期成長。

雖然第三季進入壽險認列現金股利收入高峰期，美國十年公債走升至3％將有助壽險新錢收益率提升，但仍不利壽險債券評價。市場預期七月及九月美國聯準會將再度各升息三碼及二碼，九月台灣央行可能再度升息半碼，台美央行持續升息有助提升銀行淨利差及淨利息收入，但對壽險換匯避險成本擴大。

法人認為金融股的升息利多已在第一季提前反映，本波股價高峰恐已過，加上金融股跌幅又不如台股指數大，對想搶反彈的投資人不具吸引力，甚至還有補跌的壓力。由於短線基本面不會有太大起色，在股東人數大增後頻頻面臨台股破底考驗，持股信心不足的賣壓很容易被誘發出來。

07:002022/07/09 中時新聞網 理財周刊

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全球央行爭相升息對抗通膨，同時也產生傷害經濟的副作用，經濟放緩的情況已開始加速。（圖/理財周刊提供）

全球央行爭相升息對抗通膨，同時也產生傷害經濟的副作用，經濟放緩的情況已開始加速。（圖/理財周刊提供）

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全球央行爭相升息對抗通膨，同時也產生傷害經濟的副作用，經濟放緩的情況已開始加速。根據世界銀行的預估，今年全球GDP成長率將由去年的5.7％驟降至2.9％。亞特蘭大聯準銀行的GDPNow預測模型更顯示，美國第二季GDP將由上一季的負1.6％降至負2.1％，經濟出現技術性衰退。

面對經濟成長失速、消費者信心疲弱、通膨高張及貨幣政策緊縮等因素，企業目前正在進行的庫存調整影響就會被強化，獲利下修的壓力大增。在美股七月中旬後即將迎來的超級財報周將見到一波獲利下修潮，連帶身為美企供應鏈的台股獲利也將跟著下修。

本來無一物 何處惹塵埃

面對台股接下來的獲利下修風險，資金勢必會開始往獲利比較不會被下修的族群移動，像是目前營運仍在虧損階段力拚未來能夠虧轉盈的轉機股，接下來就只有虧多虧少的問題，不會有獲利可以下修，就不容易引來擔心獲利下修的恐慌賣壓。

從目前台股盤面觀察，也可發現這種資金移動方向，去年獲利大好的個股正被獲利下修恐慌所困，股價跌跌不休，反觀去年獲利不好的個股，股價不僅抗跌，不少還可以逆勢突圍。預期在台股獲利下修潮結束前，資金移動的現象仍會持續。

高盛看好虛擬實境(VR)頭戴裝置2022~2025年的年複合成長率達73％，宏達電(2498)又是VR產業的領導廠，首度將宏達電納入追蹤個股，並看好未來營運及股價表現。預估宏達電今年手機營收占比約僅4％，與2017年相比，受整體手機市場銷售疲弱的衝擊較小。同時，預估今年VR相關軟體與硬體營收比重約7％，2025年可成長至30％。

宏達電除了是領導廠商外，也擅長布局B2B高階市場，預估未來在產業最好情況下，股價將上看181元，相較目前60元的股價，目標價喊的是有點誇張。但高盛對宏達電的獲利預估，就沒像股價那麼看好，2022~2024年仍會繼續虧損，EPS分別為0.92元、1.06元及0.75元。

元宇宙、生技展會題材 延續行情熱度

高盛七月三日發出報告後，宏達電股價馬上連拉兩根漲停，創本波反彈新高，並帶動同集團的威盛(2388)、立衛(5344)、建達(6118)同步漲停。由於宏達電積極打造元宇宙世界，六月底剛推出元宇宙手機，被視為台股中的元宇宙第一股。

因此，宏達電股價彈升帶動的不僅止於同集團的個股，資金外溢效果還擴及到整個元宇宙概念股，像是亞信(3169)、揚明光(3504)等，加上八月十八日、十九日將在上海舉辦2022全球元宇宙大會，或許有機會讓元宇宙概念股行情熱度維持久一點。

與宏達電同樣屬於虧損沒獲利可下修的族群就是生技股中的新藥，此種族群特性也常讓新藥股成為股市行情走空時的資金避風港，近期登上生技股王的強勢指標藥華藥(6446)，在五月以來加權指數下跌二五○○點的背景下，股價卻逆勢大漲逾七成，吸引資金往新藥族群避險或投機。

本文作者:高適

(本文摘自《理財周刊1142期》)