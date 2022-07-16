苗栗縣老縣長傅學鵬（右）不計得失全力支持謝福弘（左）。（謝明俊攝）

苗栗縣前縣長劉政鴻歷經多次轉折決定出任謝福弘競選總部總幹事。（謝明俊攝）

苗栗縣長藍軍參選人出現兩強對峙局面，經過幾天的沈澱後，仍未得緩解，宣誓參選到底的議長鍾東錦與國民黨提名人謝福弘之間，對峙氣氛日形強硬，支持者相互攻詰，砲火猛烈。謝福弘陣營目前已獲傅學鵬、劉政鴻及徐志榮等人表態支持，傅學鵬更為了藍軍的勝選，不計個人得失，全力支持劉政鴻出任縣黨部主委負責操盤，鍾東錦則挾議會優勢，加上從公投宣講一路以來營造的氣勢，繼續堅持走自己的路。

在這場苗栗藍軍內亂中，苗栗現任縣長徐耀昌的支持立場最為人所關注，但卻也是最為撲朔迷離的一部分，徐耀昌在面對媒體記者時，始終都避免直接表態，但整整1年下來，徐耀昌大小活動行程，都有鍾東錦在旁，讓許多地方人士，甚至媒體記者都認為徐耀昌的立場應該是偏向鍾東錦。但有地方人士有不一樣的解讀，認為這是徐耀昌維持府會和諧的用心，並且，都是同黨同志手心手背都是肉，以縣長的高度來說，是不宜也不方便做明確表態。

在這次國民黨中央提名苗栗縣長之亂，黨主席朱立倫由原先囑意的徐志榮轉向謝福弘，最主要的轉轍點，就是在於黨中央派人南下勸進徐志榮未果下，徵詢苗栗多名政壇大老下，才決定轉提名謝福弘，其中，關鍵的還包括先前謝福弘獲苗栗縣在地10人小組中的7人所連署的推薦書，這個10人小組成員是由傅學鵬等大老所共同決定。

在黨中央提名謝福弘確定下，鍾東錦決定堅持走自己的路，並與黨中央直球對決，雙方人馬就戰鬥位置，並在臉書等社群媒體上相互攻擊，讓身處中間的藍軍支持者搖頭不已，擔憂藍軍就此分裂。

目前，謝福弘陣營中，已獲得了傅學鵬、徐志營及劉政鴻的全力支持，其中最令藍軍支持者佩服的，是老縣長傅學鵬展現大老應有的高度及胸襟，原本許多地方人士都憂心傅學鵬與劉政鴻的個性想法南轅北轍，可能難以合作，但傅學鵬在確定黨中央提名謝福弘後，就表態在爭取謝福弘勝選的最大前提下，他願意扮演任何輔選角色，並願意全力支持劉政鴻出任苗栗縣黨部主委一職，由劉政鴻全權操盤。