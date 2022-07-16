國安基金決議進場護盤，台積電周五（15日）大漲17.5元，漲幅3.6%，成台股撐盤要角；股價反彈之際，今年來反覆操作台積電的光碟片大廠中環公告，處分750張台積電股票，處分損失約2144萬元。

國安基金12日宣布啟動護盤機制，台積電作為市場認為國安基金護盤「必買」的標的，從12日起連續三天上漲，自449元漲至15日收盤價492元，即將挑戰500元關卡；而15日台股指數也靠台積電強彈，開盤不到一小時由黑翻紅，終場上漲112點，收在14550.62點。

對權值股情有獨鍾的中環趁近期台積電股價反彈，15日公告自6月8日至7月15日期間，以每股474.76元處分750張台積電股票，交易總金額為3.5億，處分損失約2144萬，累計持有426張，金額為2.14億，持股比例為0.002%。

事實上，在此之前，中環今年已5次公告台積電股票買賣，其中兩次處分皆呈現虧損，1月中旬以590.24元處分台積電529張股票，處分損失約117萬元；最近一次則是在5月底，以559.22元處分台積電544張股票，處分損失約1272萬。

而取得台積電股票則有3次公告，分別在1月公告以600.97元買進台積電502張股票；4月公告以586.92元買進515張台積電股票；最近一次則在6月13日，取得台積電590張股票，均價為526.56元，總計交易額約3.12億元。