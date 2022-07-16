男藝人亮哲和老婆結婚11年來，育有2位寶貝女兒，經常在社群分享生活，一向熱愛戶外活動的他，近日和爸媽到野柳郊遊，透露當年二老便是「全台第一對潛水結婚的夫妻」，甚至媽媽懷著姊姊就下水，笑稱「我沒有跟上」，並稱此事和爸媽重遊舊地，感慨「事過境遷，人事已非」，只要有彼此陪伴便已足矣。

亮哲15日在FB貼出和爸媽合照，略帶詼諧口吻回憶往事：「44年前，我的爸媽就是在後面那片海域成為了全台灣『第一對』潛水結婚的夫妻，那時候我還沒出生，但我姊有在肚子裡一起下水。」如今跟爸媽出門到野柳郊遊，老爸和他說「這個地方和當初一樣都沒變，但我們都老了。」而年紀也變大的他和2個小孩也喜愛走到大自然。

亮哲透露小時候常被愛潛水的爸媽放在溪邊抓螃蟹。(圖/亮哲 FB)

亮哲和老婆黃毓棠(右)結婚11年，經常帶著2位乖女兒到戶外走動。(圖/亮哲 FB)

如今亮哲也已經41歲，和老婆生下的2個女兒慢慢長大，不禁感慨：「舊地重遊，體會到了我們的『歲月』真的只是大自然的一瞬，感傷也好、感嘆也罷，至少我們都還在這時間的洪流中彼此陪伴，成為渺小歲月中最重要的羈絆。」另外他也逗趣封爸媽為「網紅始祖」，走在潮流的最前端，並自嘆「很潮流，我沒有跟上」。

而在網友們聽完亮哲分享這一段故事後，也紛紛留言道：「好先進的父母，幸福的你們」、「好酷喔！潛水結婚，而且是第一對耶」、「叔叔阿姨好強好前衛啊」；至於，有位網友向他提問「所以姊姊喜歡玩水了嗎？」他也回覆「喜歡啊」，並和大家感嘆不只沒跟上「潛水結婚」，笑稱「我沒有見證到」，回顧家人過往十足溫馨。