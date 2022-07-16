職場上除了拚績效外，人際關係也是必須好好經營的項目之一，但似乎有許多新鮮人都不知道職場禮儀，導致觸怒主管還不自知。一名網友就分享自家同事例子，表示對方總愛從主管座位後方通過，讓主管因此發飆，引發討論。

原PO在Dcard發文表示，自己公司錄取了一名新鮮人，但這位新同事平時總愛「走捷徑」，不走走道，直接從副理座位背後穿過，副理原先用只問「請問有什麼事嗎」暗示對方別再出現同樣舉動，但新人似乎完全不自知，依然故我。

直到最近，副理終於忍不住發飆，當場喝斥新人「要通過就走前面」，新人被洗臉後，卻反而跑來找原PO抱怨，認為主管沒來由發飆，「老人真的很難搞」，讓他傻眼，表示這名同事雖然是新人，但年齡比他還大2歲，怎麼會不知道職場禮儀，是不是現在年輕人都不知道沒有必要，不要從主管後面走過去？

文章PO出後引發討論，有人認為主管難搞，質疑主管是不是怕做私事、偷懶被發現，但另一派則認為相當正常：「這不就是基本的嗎」、「不只職場，很多地方都一樣」、「不分職位，沒有人喜歡自己背後一直有人通過吧，除非後面就是走道」、「想也知道主管都是獨立位置，還故意從後面走過去真的白目」、「不打勤不打懶，專打不長眼就是指這種人」、「傳統大企業都不能從課長級以上的桌子後面經過」、「主管常有一些不能給基層知道的重要資料，要是外洩還得了」、「菜不是錯，但是菜又白目就該死」。